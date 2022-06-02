Житель ХМАО случайно купил в секонд-хенде вещь от элитного бренда

Ценник на вещь не успели повесить Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Житель города Советский (ХМАО) случайно купил в секонд-хенде футболку элитного модельера Phillipp Plein за 500 рублей, при этом продавец оценил ее реальную стоимость в тридцать раз больше. Сообщение с просьбой вернуть вещь опубликовано в группе «Подслушано Советский ХМАО» в социальной сети «Вконтакте».

«Ценник на эту вещь мы повесить не успели, и продавец на кассе посчитала ее по цене обычной футболки. Я хотел ее продать на Avito за 15 тысяч рублей, но не успел», — сообщил корреспонденту URA.RU владелец магазина «Second Hand & Stock» Владимир Налич.

Налич добавил, что если покупатель не вернется, это не будет для него большой потерей. По его словам, компания купила футболку от элитного бренда почти на 85% дешевле ее официальной стоимости. Аналогичное поло можно найти в Интернете, но стоимость на нее значительно отличается. Журналист URA.RU нашел точно такое же поло (с доставкой из Москвы) по цене в 19 тысяч рублей и по цене в 17 тысяч рублей с доставкой из Санкт-Петербурга.

Бренд Phillipp Plein назван в честь немецкого модельера и основателя компании Phillip Plein International Group. Штаб квартира компании расположена в Швейцарии, а фабрика по пошиву — в Италии. Лицами марки в разное время являлись Наоми Кэмпбелл, Линдси Лохан, рэпер Снуп Догг, певица Ферги. На официальном сайте Phillipp Plein самое дешевое поло стоит 23 тысячи рублей.

Футболка была продана горадо ниже рыночной цены, но владелец магазина не считает это потерей Фото: «Подслушано Советский ХМАО», «Вконтакте»