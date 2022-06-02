02 июня 2022

В ХМАО жильцы пожалели по 300 рублей на пандус ребенку-инвалиду

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень жанровые фотографии Пермь, пандусы для инвалидов, инвалиды-колясочники
Жители многоквартирного дома в Пыть-Яхе отказались платить за обслуживание пандуса Фото:

Жители многоквартирного дома в Пыть-Яхе отказались оплачивать содержание пандуса для ребенка-инвалида. При этом стоимость обслуживания на одну семью не превысила бы 300 рублей. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова.

«Эксплуатация пандуса входит в расчет цены за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Однако, согласно законодательству, передать в общую эксплуатацию его можно только с разрешения жильцов. В Пыть-Яхе случай был неприятный, все жители дома, в котором живет мальчик-инвалид, отказались принимать в общую собственность этот подъемник. Хотя максимальная стоимость за него не превышает пяти тысяч рублей на всех жителей», — сказала омбудсмен.

Стребкова уточнила, что сумма на одну семью не превысила бы 300 рублей. «Есть случаи, когда инвалиды готовы сами содержать этот подъемник, но это неправильно, я в этом убеждена», — сказала Стребкова, добавив, что некоторые управляющие компании берут расходы по обслуживанию на себя. В адрес глав муниципалитетов омбудсменом в ближайшее время будут направлены рекомендации, согласно которым оплата подъемников для инвалидов, в случае отказа жильцов, будет оплачиваться за счет муниципалитета. «Рекомендации готовятся совместно с департаментом соцразвития, депстроем и жилстройнадзором Югры, и будут подписаны вице-губернатором», — заключила Стребкова.

Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска отказались оплачивать содержание электрического подъемника для инвалида, который не мог выйти из дома. Тогда подъемник был оплачен местным депутатом и бизнесменом, а управляющая компания бесплатно установила оборудование и взяла на себя расходы по обслуживанию.

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Жители многоквартирного дома в Пыть-Яхе отказались оплачивать содержание пандуса для ребенка-инвалида. При этом стоимость обслуживания на одну семью не превысила бы 300 рублей. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. «Эксплуатация пандуса входит в расчет цены за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Однако, согласно законодательству, передать в общую эксплуатацию его можно только с разрешения жильцов. В Пыть-Яхе случай был неприятный, все жители дома, в котором живет мальчик-инвалид, отказались принимать в общую собственность этот подъемник. Хотя максимальная стоимость за него не превышает пяти тысяч рублей на всех жителей», — сказала омбудсмен. Стребкова уточнила, что сумма на одну семью не превысила бы 300 рублей. «Есть случаи, когда инвалиды готовы сами содержать этот подъемник, но это неправильно, я в этом убеждена», — сказала Стребкова, добавив, что некоторые управляющие компании берут расходы по обслуживанию на себя. В адрес глав муниципалитетов омбудсменом в ближайшее время будут направлены рекомендации, согласно которым оплата подъемников для инвалидов, в случае отказа жильцов, будет оплачиваться за счет муниципалитета. «Рекомендации готовятся совместно с департаментом соцразвития, депстроем и жилстройнадзором Югры, и будут подписаны вице-губернатором», — заключила Стребкова. Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска отказались оплачивать содержание электрического подъемника для инвалида, который не мог выйти из дома. Тогда подъемник был оплачен местным депутатом и бизнесменом, а управляющая компания бесплатно установила оборудование и взяла на себя расходы по обслуживанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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