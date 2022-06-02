Куйвашев поделился эмоциями после концерта Басты. «Вырвался с работы и поехал прямо в костюме»

03 июня 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Также губернатор Свердловской области заявил, что собирается посетить фестиваль «Ночь музыки» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице «ВКонтакте» поделился эмоциями после концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко). Куйвашев посетил мероприятие неожиданно даже для организаторов. «Я очень люблю музыку. Часто слушаю на вечерних пробежках, чтобы разгрузить голову. Сегодня вырвался с работы пораньше и прямо в костюме поехал на концерт Басты. Слежу за его творчеством много лет. Невероятные эмоции!», — говорится в сообщении. Также Евгений Куйвашев перед концертом пообщался с горожанами. И отметил, что собирается посетить несколько площадок на фестивали «Ночь музыки» в Екатеринбурге. «В этом году все непросто, все-таки в стране кризис, а многие группы, которых организаторы хотели пригласить, просто не могут приехать. Но несмотря на трудности обещают провести на достойном уровне. Я искренне считаю, что „Ночь музыки“ — очень крутой фестиваль, лучший музыкальный фестиваль в России. Поэтому ребят всячески поддерживаю, сам обязательно выберу несколько площадок и схожу», — добавил губернатор. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице «ВКонтакте» поделился эмоциями после концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко). Куйвашев посетил мероприятие неожиданно даже для организаторов. «Я очень люблю музыку. Часто слушаю на вечерних пробежках, чтобы разгрузить голову. Сегодня вырвался с работы пораньше и прямо в костюме поехал на концерт Басты. Слежу за его творчеством много лет. Невероятные эмоции!», — говорится в сообщении. Также Евгений Куйвашев перед концертом пообщался с горожанами. И отметил, что собирается посетить несколько площадок на фестивали «Ночь музыки» в Екатеринбурге. «В этом году все непросто, все-таки в стране кризис, а многие группы, которых организаторы хотели пригласить, просто не могут приехать. Но несмотря на трудности обещают провести на достойном уровне. Я искренне считаю, что „Ночь музыки“ — очень крутой фестиваль, лучший музыкальный фестиваль в России. Поэтому ребят всячески поддерживаю, сам обязательно выберу несколько площадок и схожу», — добавил губернатор.