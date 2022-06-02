Куйвашев внезапно приехал на концерт Басты. Вместе с ним — продюсер и политтехнолог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет, нимб
Евгений Куйвашев смотрит за выступлением как обычный зритель Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на концерт рэпера Басты — неожиданно даже для организаторов. Вместе с ним на площадке появились продюсер Евгений Горенбург (организатор фестиваля «Ночь музыки») и неформальный советник, политтехнолог Ринат Хазеев, который, как известно, будет участвовать в кампании по переизбранию Куйвашева на новый пятилетний срок.

Как выяснило URA.RU, Куйвашев выразил желание посетить концерт в последний момент (выступление Басты началось в семь вечера). По директорской квоте для него нашлось место в зале — среди обычных зрителей. Оперативно дозвониться до дирекции МВЦ не удалось.

Вместе с Евгением Куйвашевым на фото — Евгений Горенбург, политтехнолог Ринат Хазеев (в зале у него место не рядом с Куйвашевым) и помощница главы региона Кристина Грязева
Фото:

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на концерт рэпера Басты — неожиданно даже для организаторов. Вместе с ним на площадке появились продюсер Евгений Горенбург (организатор фестиваля «Ночь музыки») и неформальный советник, политтехнолог Ринат Хазеев, который, как известно, будет участвовать в кампании по переизбранию Куйвашева на новый пятилетний срок. Как выяснило URA.RU, Куйвашев выразил желание посетить концерт в последний момент (выступление Басты началось в семь вечера). По директорской квоте для него нашлось место в зале — среди обычных зрителей. Оперативно дозвониться до дирекции МВЦ не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...