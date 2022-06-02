Евгений Куйвашев смотрит за выступлением как обычный зритель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на концерт рэпера Басты — неожиданно даже для организаторов. Вместе с ним на площадке появились продюсер Евгений Горенбург (организатор фестиваля «Ночь музыки») и неформальный советник, политтехнолог Ринат Хазеев, который, как известно, будет участвовать в кампании по переизбранию Куйвашева на новый пятилетний срок.

Как выяснило URA.RU, Куйвашев выразил желание посетить концерт в последний момент (выступление Басты началось в семь вечера). По директорской квоте для него нашлось место в зале — среди обычных зрителей. Оперативно дозвониться до дирекции МВЦ не удалось.

Вместе с Евгением Куйвашевым на фото — Евгений Горенбург, политтехнолог Ринат Хазеев (в зале у него место не рядом с Куйвашевым) и помощница главы региона Кристина Грязева Фото: E1.ru