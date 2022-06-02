США задумали шантажировать РФ санкциями для ядерного разоружения

03 июня 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

США пригрозили санкциями против России для торга по ядерному сдерживанию Фото: Владимир Андреев © URA.RU США пригрозили усилением санкционного давления на Россию для торга и продвижения диалога о нераспространении ядерных вооружений. Об этом заявила профильный помощник главы Госдепартамента Мэллори Стюарт. По ее словам, Штаты намерены продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на своих условиях. «Я думаю, для санкций есть много других причин, но, если санкции могут нам помочь в проведении добросовестных переговоров [с Россией], то это будет их полезным применением», — приводит слова Стюарт ТАСС. Помощник госсека утверждает, что такой эффект уже достигался в отношении других стран. « Есть надежда, что их можно использовать в данных целях (для достижения уступок по СНВ-3 — прим. URA.RU), но это еще предстоит выяснить», — добавила она. Ранее стало известно, что США хотят после 2026 года сохранить ограничения на ядерный арсенал России по СНВ-3, а также ввести лимиты на новые типы оружия, в том числе тактического. Документ (ДСНВ, СНВ-3) вступил в силу в феврале 2011 года. Согласно нему, оба государства обязались сократить ядерные арсенал так, чтобы через 7 лет количество ядерного вооружения не превышало 700 баллистических ракет, 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых боеголовок. В конце мая на фоне украинского кризиса Россия и США договорились возобновить общение по поводу ядерного сдерживания. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

США пригрозили усилением санкционного давления на Россию для торга и продвижения диалога о нераспространении ядерных вооружений. Об этом заявила профильный помощник главы Госдепартамента Мэллори Стюарт. По ее словам, Штаты намерены продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на своих условиях. «Я думаю, для санкций есть много других причин, но, если санкции могут нам помочь в проведении добросовестных переговоров [с Россией], то это будет их полезным применением», — приводит слова Стюарт ТАСС. Помощник госсека утверждает, что такой эффект уже достигался в отношении других стран. « Есть надежда, что их можно использовать в данных целях (для достижения уступок по СНВ-3 — прим. URA.RU), но это еще предстоит выяснить», — добавила она. Ранее стало известно, что США хотят после 2026 года сохранить ограничения на ядерный арсенал России по СНВ-3, а также ввести лимиты на новые типы оружия, в том числе тактического. Документ (ДСНВ, СНВ-3) вступил в силу в феврале 2011 года. Согласно нему, оба государства обязались сократить ядерные арсенал так, чтобы через 7 лет количество ядерного вооружения не превышало 700 баллистических ракет, 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых боеголовок. В конце мая на фоне украинского кризиса Россия и США договорились возобновить общение по поводу ядерного сдерживания.