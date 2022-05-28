МИД: Россия и США нашли точку соприкосновения

РФ и США могут вернуться к обсуждению обоюдного договора о сокращении вооружений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На фоне украинского кризиса Россия и США рассматривают возобновление общения по поводу договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Такое заявление сделал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Вопрос о возобновлении инспекций продолжает рассматриваться по линии двусторонней консультативной комиссии по договору. Ввиду конфиденциального характера ее деятельности, детали дискуссий стороны не раскрывают», — коротко прокомментировал он в интервью ТАСС.

Документ (ДСНВ, СНВ-3) вступил в силу в феврале 2011 года. Согласно нему, оба государства обязались сократить ядерные арсенал так, чтобы через 7 лет количество ядерного вооружения не превышало 700 баллистических ракет, 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых боеголовок. В 2021 году у России было 517 баллистических ракет,, а у США — 651. В июне 2021 года Россия и США подписали единственный документ по итогам саммита в Женеве, которым и было совместное заявление по стратегической стабильности.

Россия начала спецоперацию, призванную денацифицировать и денационализировать Украину, 24 февраля. Многие страны, в том числе США, ввели против РФ жесткие санкции, однако договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до сих пор исполняется.