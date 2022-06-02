США захотели продлить ограничения на ядерный арсенал России

03 июня 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

США задумались о продлении ограничений на ядерный арсенал РФ после 2026 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU США хотят после 2026 года сохранить ограничения на ядерный арсенал России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также ввести лимиты на новые типы оружия, в том числе тактического. Об этом заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. «Мы хотим сохранить лимиты после 2026 года на российские системы, покрываемые СНВ-3. Мы хотим ограничить новые типы ядерных систем, которые разрабатывает России, и хотим покрытия всех российских ядерных вооружений, включая системы театра военных действий», — приводит слова Стюарт РИА «Новости». Помощник госсекретаря добавила, что контроль над тактическим ядерным оружием в рамках СНВ-3 является «критически важной задачей». Документ (ДСНВ, СНВ-3) вступил в силу в феврале 2011 года. Согласно нему, оба государства обязались сократить ядерные арсенал так, чтобы через 7 лет количество ядерного вооружения не превышало 700 баллистических ракет, 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых боеголовок. В июне 2021 года Россия и США подписали единственный документ по итогам саммита в Женеве, которым и было совместное заявление по стратегической стабильности. Тогда лидеры держав подтвердили приверженность принципу, согласно которому «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». В конце мая на фоне украинского кризиса Россия и США договорились возобновить общение по поводу договора СНВ-3. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

США хотят после 2026 года сохранить ограничения на ядерный арсенал России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также ввести лимиты на новые типы оружия, в том числе тактического. Об этом заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. «Мы хотим сохранить лимиты после 2026 года на российские системы, покрываемые СНВ-3. Мы хотим ограничить новые типы ядерных систем, которые разрабатывает России, и хотим покрытия всех российских ядерных вооружений, включая системы театра военных действий», — приводит слова Стюарт РИА «Новости». Помощник госсекретаря добавила, что контроль над тактическим ядерным оружием в рамках СНВ-3 является «критически важной задачей». Документ (ДСНВ, СНВ-3) вступил в силу в феврале 2011 года. Согласно нему, оба государства обязались сократить ядерные арсенал так, чтобы через 7 лет количество ядерного вооружения не превышало 700 баллистических ракет, 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых боеголовок. В июне 2021 года Россия и США подписали единственный документ по итогам саммита в Женеве, которым и было совместное заявление по стратегической стабильности. Тогда лидеры держав подтвердили приверженность принципу, согласно которому «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». В конце мая на фоне украинского кризиса Россия и США договорились возобновить общение по поводу договора СНВ-3.