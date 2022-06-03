Туристам из России разрешили использовать карту «Мир» в Турции

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Турция будет принимать российские карты, сообщили в Ростуризме Фото:
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Российские туристы могут оплачивать услуги картой «Мир» практически во всех отелях Турции. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Министром культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой „Мир“ почти во всех отелях Турции. В Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту „Мир“», — сказала Догузова изданию ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не будет вводить ограничения против России, несмотря на санкционную кампанию западных государств. Причинами, в том числе, стали тесные торговые связи с РФ, строительство электростанции «Аккую» и туристические потоки.

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Российские туристы могут оплачивать услуги картой «Мир» практически во всех отелях Турции. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «Министром культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой „Мир“ почти во всех отелях Турции. В Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту „Мир“», — сказала Догузова изданию ТАСС. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не будет вводить ограничения против России, несмотря на санкционную кампанию западных государств. Причинами, в том числе, стали тесные торговые связи с РФ, строительство электростанции «Аккую» и туристические потоки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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