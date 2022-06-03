Туристам из России разрешили использовать карту «Мир» в Турции

03 июня 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

Турция будет принимать российские карты, сообщили в Ростуризме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские туристы могут оплачивать услуги картой «Мир» практически во всех отелях Турции. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «Министром культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой „Мир“ почти во всех отелях Турции. В Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту „Мир“», — сказала Догузова изданию ТАСС. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не будет вводить ограничения против России, несмотря на санкционную кампанию западных государств. Причинами, в том числе, стали тесные торговые связи с РФ, строительство электростанции «Аккую» и туристические потоки. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российские туристы могут оплачивать услуги картой «Мир» практически во всех отелях Турции. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «Министром культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой „Мир“ почти во всех отелях Турции. В Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту „Мир“», — сказала Догузова изданию ТАСС. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не будет вводить ограничения против России, несмотря на санкционную кампанию западных государств. Причинами, в том числе, стали тесные торговые связи с РФ, строительство электростанции «Аккую» и туристические потоки.