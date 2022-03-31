Эрдоган отказался вводить санкции против России

Турция не будет вводить антироссийские санкции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого. Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли», — заявил Эрдоган журналистам, передает РИА «Новости».
Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция введет санкции против России. Великобритания ввела новый список санкций, передает сайт MK.RU. В списке оказались RT и МИА «Россия сегодня», передает RT. Санкционное давление против России продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Также санкции оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики, заявляли российские власти.
Турция не будет вводить антироссийские санкции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого. Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли», — заявил Эрдоган журналистам, передает РИА «Новости». Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция введет санкции против России. Великобритания ввела новый список санкций, передает сайт MK.RU. В списке оказались RT и МИА «Россия сегодня», передает RT. Санкционное давление против России продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Также санкции оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики, заявляли российские власти.