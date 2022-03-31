Эрдоган отказался вводить санкции против России

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Турция не поменяла свою позицию по санкциям, заявил Реджеп Тайип Эрдоган Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Турция не будет вводить антироссийские санкции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого. Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли», — заявил Эрдоган журналистам, передает РИА «Новости».

Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция введет санкции против России. Великобритания ввела новый список санкций, передает сайт MK.RU. В списке оказались RT и МИА «Россия сегодня», передает RT. Санкционное давление против России продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Также санкции оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики, заявляли российские власти.

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Турция не будет вводить антироссийские санкции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого. Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли», — заявил Эрдоган журналистам, передает РИА «Новости». Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция введет санкции против России. Великобритания ввела новый список санкций, передает сайт MK.RU. В списке оказались RT и МИА «Россия сегодня», передает RT. Санкционное давление против России продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Также санкции оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики, заявляли российские власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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