На Свердловскую область надвигаются сильные заморозки и грозы

Ночью с 3 на 4 июня похолодает до -2 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Температура воздуха резко снизится до минусовых отметок в Свердловской области 4 июня и продержится до 6 июня. Об этом сообщают синоптики Уральского гидрометцентра на официальном сайте.

По данным специалистов, в ночь с 3 на 4 июня в Свердловской области похолодает до -2. Аналогичная температура воздуха прогнозируется и на следующую — с 4 на 5 июня от 0 до -2 градусов. Ночь с 5-го на 6-е выдастся теплее, температура поднимется до 6 градусов тепла. С 4 по 6 июня днем воздух прогреется до 22 градусов, ожидается переменная облачность. Но 6 июня синоптики предвещают в регионе грозу.

В Екатеринбурге будет теплее, чем во всем регионе — ночью с 3 на 4 июня температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла, днем 4 июня — 17-19 градусов, преимущественно без осадков.

Ночь с 4 на 5 июня станет прохладнее, температура опустится до +6. Днем возможен кратковременный дождь, но будет тепло — 19-21 градус тепла.

Ночью с 5 на 6 июня минимальная температура составит +8, а днем потеплеет до +20. Специалисты гидрометцентра считают, что будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь.