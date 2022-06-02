Крысы продолжают захватывать Тюмень. Видео

03 июня 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Видео со стаей крыс тюменцы опубликовали в социальной сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени крысы продолжают захватывать город. Пост с видео жители опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Возле торгового центра „Сити Молл“», — указал анонимный автор поста. В комментариях тюменцы разделились во мнениях: большинство считают, что грызунов необходимо травить, но нашлись и те, кто считает животных безобидными и забрал бы их к себе домой. «Беленькую я бы домой забрал и еще одного. Развел бы и всем соседям подарил. Они такие милые», — написал Дмитрий Иваненко. «Ой, шашлык бегает», — пошутил Александр Федоров. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Тюмени. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что жители одного из тюменских домов жалуются на крыс. Видео горожане также опубликовали в социальных сетях. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюмени крысы продолжают захватывать город. Пост с видео жители опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Возле торгового центра „Сити Молл“», — указал анонимный автор поста. В комментариях тюменцы разделились во мнениях: большинство считают, что грызунов необходимо травить, но нашлись и те, кто считает животных безобидными и забрал бы их к себе домой. «Беленькую я бы домой забрал и еще одного. Развел бы и всем соседям подарил. Они такие милые», — написал Дмитрий Иваненко. «Ой, шашлык бегает», — пошутил Александр Федоров. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Тюмени. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что жители одного из тюменских домов жалуются на крыс. Видео горожане также опубликовали в социальных сетях.