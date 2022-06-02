02 июня 2022

Крысы продолжают захватывать Тюмень. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Видео со стаей крыс тюменцы опубликовали в социальной сети Фото:

В Тюмени крысы продолжают захватывать город. Пост с видео жители опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Возле торгового центра „Сити Молл“», — указал анонимный автор поста. В комментариях тюменцы разделились во мнениях: большинство считают, что грызунов необходимо травить, но нашлись и те, кто считает животных безобидными и забрал бы их к себе домой. «Беленькую я бы домой забрал и еще одного. Развел бы и всем соседям подарил. Они такие милые», — написал Дмитрий Иваненко. «Ой, шашлык бегает», — пошутил Александр Федоров.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Тюмени. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что жители одного из тюменских домов жалуются на крыс. Видео горожане также опубликовали в социальных сетях.

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В Тюмени крысы продолжают захватывать город. Пост с видео жители опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Возле торгового центра „Сити Молл“», — указал анонимный автор поста. В комментариях тюменцы разделились во мнениях: большинство считают, что грызунов необходимо травить, но нашлись и те, кто считает животных безобидными и забрал бы их к себе домой. «Беленькую я бы домой забрал и еще одного. Развел бы и всем соседям подарил. Они такие милые», — написал Дмитрий Иваненко. «Ой, шашлык бегает», — пошутил Александр Федоров. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Тюмени. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что жители одного из тюменских домов жалуются на крыс. Видео горожане также опубликовали в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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