По предварительным данным, скульптура не подлежит восстановлению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в городском бору на популярной у жителей экотропе «Лесная сказка» неизвестные вначале обезглавили скульптуру Аленушки, а спустя пару дней повалили фигуру на землю. Гуляющие челябинцы возмущенны подобным вандализмом, передает корреспондент URA.RU.

«Скульптуру Козленка хоть не тронули. А Аленушка валяется разбитой на части. У кого посмела подняться рука на такую красоту?» — комментируют увиденное челябинцы.

Торжественное открытие челябинской экотропы «Лесная сказка» состоялось в сентябре 2019 года. Вдоль пешеходных троп установили фигуры в виде героев русского фольклора: Бабу-Ягу, Кощея, сестрицу Аленушку и козленочка-братца Иванушку. За городской бор и расположенные там объекты отвечает ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

«Вначале вандалы открутили голову Аленушки, предположительно они это делали в минувшие выходные. Спустя пару дней они вернулись и разбили скульптуру. Осмотр показал, что Аленушка восстановлению не подлежит, но окончательное слово должен сказать скульптор, мы с ним уже связались», — сообщила URA.RU начальник отдела экологического просвещения и туризма ГБУ «ООПТЧО» Любовь Ковальчук.

Ковальчук отметила, что ведомство готовит обращение в полицию. По ее словам, это уже не первый случай вандализма в городском бору. 5 мая неизвестные лица испортили таблички и указатели на нескольких экотропах.

Вандалы «пощадили» козленочка-братца Иванушку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Открытие челябинской экотропы «Лесная сказка» состоялось в сентябре 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU