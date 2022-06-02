Тюменским строителям предлагают бесплатно сносить аварийные дома

03 июня 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Часть аварийных домов в Тюмени планируют снести с помощью механизма безвозмездного сноса аварийного жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2022 году в Тюмени планируют снести 125 домов. Часть из них — с помощью механизма безвозмездного сноса аварийного жилого фонда. Информация об этом указана в официальном сообществе городского департамента земельных отношений и градостроительства в соцсети «ВКонтакте». Там указано, что в случае применения этого механизма подрядчики денег за свою работу не получат, но смогут забрать оставшиеся после демонтажа материалы, чтобы их продать. «В Тюмени активно реализуется программа расселения аварийного жилья, которая включает как само отселение жильцов с выплатой компенсации либо предоставлением муниципальных квартир, так и физический снос. В этом году предполагается снести 125 домов, часть из них — с применением регламента безвозмездного сноса, когда средства подрядчику за проведенные работы не выплачиваются, но он вправе забрать оставшиеся после демонтажа материалы и реализовать их», — указано в сообщении департамента. Там добавили, что в 2021 году с помощью такого механизма было демонтировано 12 домов. Полный перечень аварийных домов, которые подлежат сносу в 2022 году, опубликован на официальном сайте администрации Тюмени. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В 2022 году в Тюмени планируют снести 125 домов. Часть из них — с помощью механизма безвозмездного сноса аварийного жилого фонда. Информация об этом указана в официальном сообществе городского департамента земельных отношений и градостроительства в соцсети «ВКонтакте». Там указано, что в случае применения этого механизма подрядчики денег за свою работу не получат, но смогут забрать оставшиеся после демонтажа материалы, чтобы их продать. «В Тюмени активно реализуется программа расселения аварийного жилья, которая включает как само отселение жильцов с выплатой компенсации либо предоставлением муниципальных квартир, так и физический снос. В этом году предполагается снести 125 домов, часть из них — с применением регламента безвозмездного сноса, когда средства подрядчику за проведенные работы не выплачиваются, но он вправе забрать оставшиеся после демонтажа материалы и реализовать их», — указано в сообщении департамента. Там добавили, что в 2021 году с помощью такого механизма было демонтировано 12 домов. Полный перечень аварийных домов, которые подлежат сносу в 2022 году, опубликован на официальном сайте администрации Тюмени.