ВСУ начали массированный обстрел городов ДНР

03 июня 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

ВСУ выпустили ракеты «Град» по Донбассу Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР) из тяжелой артиллерии. Об этом рассказали в представительстве республики в СЦКК. ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк, сообщается в telegram-канале СЦКК. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. ВСУ оборудовали опорные пункты в больницах и насильно удерживают персонал и пациентов, сообщает « Невские новости » со ссылкой на Минобороны РФ. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР) из тяжелой артиллерии. Об этом рассказали в представительстве республики в СЦКК. ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк, сообщается в telegram-канале СЦКК. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. ВСУ оборудовали опорные пункты в больницах и насильно удерживают персонал и пациентов, сообщает «Невские новости» со ссылкой на Минобороны РФ.