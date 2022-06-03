ВСУ начали массированный обстрел городов ДНР

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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, рсзо град
ВСУ выпустили ракеты «Град» по Донбассу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР) из тяжелой артиллерии. Об этом рассказали в представительстве республики в СЦКК.

ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк, сообщается в telegram-канале СЦКК. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. ВСУ оборудовали опорные пункты в больницах и насильно удерживают персонал и пациентов, сообщает «Невские новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

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ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР) из тяжелой артиллерии. Об этом рассказали в представительстве республики в СЦКК. ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк, сообщается в telegram-канале СЦКК. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. ВСУ оборудовали опорные пункты в больницах и насильно удерживают персонал и пациентов, сообщает «Невские новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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