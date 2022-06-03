ВСУ начали массированный обстрел городов ДНР

ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР) из тяжелой артиллерии. Об этом рассказали в представительстве республики в СЦКК.
ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк, сообщается в telegram-канале СЦКК. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. ВСУ оборудовали опорные пункты в больницах и насильно удерживают персонал и пациентов, сообщает «Невские новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР) из тяжелой артиллерии. Об этом рассказали в представительстве республики в СЦКК. ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк, сообщается в telegram-канале СЦКК. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. ВСУ оборудовали опорные пункты в больницах и насильно удерживают персонал и пациентов, сообщает «Невские новости» со ссылкой на Минобороны РФ.