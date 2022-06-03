Путин пообещал не атаковать Украину при разминировании портов

03 июня 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

Путин сообщил, что Россия не воспользуется ситуацией с разминированием портов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные силы РФ не будут атаковать ВСУ, когда они будут разминировать порты, подконтрольные РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия не будет пользоваться ситуацией разминирования [украинских портов], чтобы предпринять атаки с моря», — заявил президент в интервью. Трансляция велась на России 24. Украина заминировала воды Черного моря, из-за чего стало невозможно вывозить зерно с территории Украины. Киев пошел на это, когда в стране проводилась специальная операция РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы, связанные с этим, потому что только в этом случае Россия сможет обеспечить проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна. Путин также сообщил главам Франции и Германии Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу о готовности помочь в вывозе продовольствия. Однако, по его мнению, для этого необходимо снять санкции. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин определил защиту жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. При этом оккупация Украины в планы Москвы не входит, только демилитаризация и денацификация, отметил российский лидер. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Военные силы РФ не будут атаковать ВСУ, когда они будут разминировать порты, подконтрольные РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия не будет пользоваться ситуацией разминирования [украинских портов], чтобы предпринять атаки с моря», — заявил президент в интервью. Трансляция велась на России 24. Украина заминировала воды Черного моря, из-за чего стало невозможно вывозить зерно с территории Украины. Киев пошел на это, когда в стране проводилась специальная операция РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину решить все проблемы, связанные с этим, потому что только в этом случае Россия сможет обеспечить проход коммерческим конвоям, занимающимся экспортом украинского зерна. Путин также сообщил главам Франции и Германии Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу о готовности помочь в вывозе продовольствия. Однако, по его мнению, для этого необходимо снять санкции. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин определил защиту жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. При этом оккупация Украины в планы Москвы не входит, только демилитаризация и денацификация, отметил российский лидер.