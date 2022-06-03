На окраине Херсона прогремели два сильных взрыва

03 июня 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

На окраинах Херсона прогремели три взрыва, в небе сработали ПВО Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские противовоздушные системы обороны (ПВО) сработали в небе над окраинами Херсона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Прогремели три взрыва, из них два сильных. При этом, подробности не сообщаются. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В ходе нее российской армии удалось взят под полный контроль всю территорию Херсонской области. Позже глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута заявил украинским СМИ, якобы ВСУ освободили 20 населенных пунктов региона. Сам Лагута ранее сбежал из региона после прихода российской армии. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские противовоздушные системы обороны (ПВО) сработали в небе над окраинами Херсона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Прогремели три взрыва, из них два сильных. При этом, подробности не сообщаются. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В ходе нее российской армии удалось взят под полный контроль всю территорию Херсонской области. Позже глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута заявил украинским СМИ, якобы ВСУ освободили 20 населенных пунктов региона. Сам Лагута ранее сбежал из региона после прихода российской армии.