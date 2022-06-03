Cкорая помощь столкнулась с «ВАЗом» на трассе под Магнитогорском

В результате ДТП никто не пострадал Фото: Илья Московец © URA.RU

Автомобиль скорой помощи попал в аварию на трассе в Челябинской области. Авария произошла в 11:30 на 89-м километре трассы Южноуральск — Магнитогорск, сообщает управление ГИБДД по Челябинской области.

«Автомобиль скорой медицинской помощи, перевозя пациента, двигался со включенными специальными звуковыми и световыми сигналами, совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ-2111“. Установлено, что автомобили двигались в попутном направлении», — уточнили в управлении.

Машины столкнулись, когда скорая помощь выехала на встречную полосу для обгона, а легковушка начала поворачивать налево. В результате ДТП никто не пострадал.

В машине скорой помощи в момент аварии находился пациент Управление ГИБДД по Челябинской области

Оба транспортных средства получили механические повреждения. По факту аварии ведется проверка.