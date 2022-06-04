Умер фигурант дела об отравлении экс-офицера ФСБ Литвиненко

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Дмитрий Ковтун скончался от последствий коронавируса Фото:

Скончался предприниматель Дмитрий Ковтун, которого британские власти обвиняли в смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении бизнесмена. Причиной смерти Ковтуна стали последствия от перенесенного им COVID-19.

«Дмитрий Ковтун умер сегодня в одной из московских больниц от последствий ковида», — приводит слова источника ТАСС. Бизнесмен скончался в возрасте 57 лет.

Ковтун проходил фигурантом по уголовному делу о смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен полонием в Лондоне в 2006 году. Сам бизнесмен это неоднократно опровергал. В 2017 году Минфин США ввел санкции в отношении Ковтуна.

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Скончался предприниматель Дмитрий Ковтун, которого британские власти обвиняли в смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении бизнесмена. Причиной смерти Ковтуна стали последствия от перенесенного им COVID-19. «Дмитрий Ковтун умер сегодня в одной из московских больниц от последствий ковида», — приводит слова источника ТАСС. Бизнесмен скончался в возрасте 57 лет. Ковтун проходил фигурантом по уголовному делу о смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен полонием в Лондоне в 2006 году. Сам бизнесмен это неоднократно опровергал. В 2017 году Минфин США ввел санкции в отношении Ковтуна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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