Умер фигурант дела об отравлении экс-офицера ФСБ Литвиненко

Дмитрий Ковтун скончался от последствий коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скончался предприниматель Дмитрий Ковтун, которого британские власти обвиняли в смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении бизнесмена. Причиной смерти Ковтуна стали последствия от перенесенного им COVID-19.

«Дмитрий Ковтун умер сегодня в одной из московских больниц от последствий ковида», — приводит слова источника ТАСС. Бизнесмен скончался в возрасте 57 лет.

Ковтун проходил фигурантом по уголовному делу о смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен полонием в Лондоне в 2006 году. Сам бизнесмен это неоднократно опровергал. В 2017 году Минфин США ввел санкции в отношении Ковтуна.