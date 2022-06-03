В ЯНАО простились с погибшим на Украине контрактником

Андрей Иванов был командиром отделения сбора и эвакуации раненых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Лабытнанги (ЯНАО) простились с Андреем Ивановым, который погиб во время проведения спецоперации на территории Украины. Об этом сообщила глава города Марина Трескова на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня мы прощались с героем, истинным патриотом своей Родины, для которого профессиональный и воинский долг стали превыше всего. Наш земляк Андрей Иванов трагически погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Боль потери переполняет душу», — сообщила Трескова.

Указом президента РФ Владимира Путина Андрей Иванов награжден орденом Мужества посмертно. Он служил по контракту и был командиром отделения сбора и эвакуации раненых.

Жительница Лабытнанги Ирина Яромина предложила нарисовать портрет погибшего военнослужащего на стене дома, сообщается в telegram-канале «Ямал 1». Идея нашла поддержку в муниципальном проектном офисе. Для ее воплощения требуется разрешение родственников погибшего.

О спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная ее цель — денацификация и демилитаризация страны. Действия военнослужащих РФ направлены на помощь ДНР и ЛНР.