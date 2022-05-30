30 мая 2022
29 мая 2022
28 мая 2022

Военнослужащий из ЯНАО погиб на Украине, спасая раненых

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Погибший служил по контракту и был командиром отделения сбора и эвакуации раненых Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Лабытнанги Андрей Иванов погиб во время проведения спецоперации на территории Украины. Как сообщила пресс-служба администрации города, погибший солдат служил по контракту и был командиром отделения сбора и эвакуации раненых.

«Земляки, с болью сообщаем, что пpи исполнении служебного дoлгa вo вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции на Украине пoгиб военнослужащий-контрактник, житель Лабытнанги Андрей Иванов. Наш герой служил командиром отделения сбора и эвакуации раненых. Спасение жизней товарищей — его боевая задача, которую он до последнего шага выполнял с честью и храбростью настоящего воина», — говорится в сообщении.

В правительстве округа агентству также подтвердили информацию. «Погиб военнослужащий из Лабытнанги Андрей Иванов. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов направил соболезнования семье погибшего», — уточнили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о вынужденной спецоперации на территории Украины. Основная цель — денацификация и демилитаризация страны. Действия военнослужащих РФ направлены на помощь ДНР и ЛНР. Украинские власти на протяжении восьми лет обстреливали территорию республик.

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Житель Лабытнанги Андрей Иванов погиб во время проведения спецоперации на территории Украины. Как сообщила пресс-служба администрации города, погибший солдат служил по контракту и был командиром отделения сбора и эвакуации раненых. «Земляки, с болью сообщаем, что пpи исполнении служебного дoлгa вo вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции на Украине пoгиб военнослужащий-контрактник, житель Лабытнанги Андрей Иванов. Наш герой служил командиром отделения сбора и эвакуации раненых. Спасение жизней товарищей — его боевая задача, которую он до последнего шага выполнял с честью и храбростью настоящего воина», — говорится в сообщении. В правительстве округа агентству также подтвердили информацию. «Погиб военнослужащий из Лабытнанги Андрей Иванов. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов направил соболезнования семье погибшего», — уточнили в пресс-службе. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о вынужденной спецоперации на территории Украины. Основная цель — денацификация и демилитаризация страны. Действия военнослужащих РФ направлены на помощь ДНР и ЛНР. Украинские власти на протяжении восьми лет обстреливали территорию республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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