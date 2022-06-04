04 июня 2022
03 июня 2022

В больнице ХМАО появился уникальный аппарат

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск, окружная клиническая больница, окб, больница
Благодаря новому ускорителю электронов можно лечить опухоли Фото:

В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска (ХМАО) запустили в работу медицинский ускоритель электронов Elekta Versa HD. Об этом сообщает директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский в своем telegram-канале.

«С помощью этого аппарата можно лечить опухоли любой локализации, любых конфигураций. В стране таких аппаратов не более 10», — уточнил глава депздрава округа.

Этот комплекс используется для проведения облучения злокачественных новообразований. Таким образом, опухоли уменьшаются и становятся операбельными.

Ранее URA.RU рассказывал, что врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска первые в округе провели трансплантацию сердца. Донором стал погибший пациент.

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В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска (ХМАО) запустили в работу медицинский ускоритель электронов Elekta Versa HD. Об этом сообщает директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «С помощью этого аппарата можно лечить опухоли любой локализации, любых конфигураций. В стране таких аппаратов не более 10», — уточнил глава депздрава округа. Этот комплекс используется для проведения облучения злокачественных новообразований. Таким образом, опухоли уменьшаются и становятся операбельными. Ранее URA.RU рассказывал, что врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска первые в округе провели трансплантацию сердца. Донором стал погибший пациент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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