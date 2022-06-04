В больнице ХМАО появился уникальный аппарат

В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска (ХМАО) запустили в работу медицинский ускоритель электронов Elekta Versa HD. Об этом сообщает директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский в своем telegram-канале.
«С помощью этого аппарата можно лечить опухоли любой локализации, любых конфигураций. В стране таких аппаратов не более 10», — уточнил глава депздрава округа.
Этот комплекс используется для проведения облучения злокачественных новообразований. Таким образом, опухоли уменьшаются и становятся операбельными.
Ранее URA.RU рассказывал, что врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска первые в округе провели трансплантацию сердца. Донором стал погибший пациент.
В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска (ХМАО) запустили в работу медицинский ускоритель электронов Elekta Versa HD. Об этом сообщает директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «С помощью этого аппарата можно лечить опухоли любой локализации, любых конфигураций. В стране таких аппаратов не более 10», — уточнил глава депздрава округа. Этот комплекс используется для проведения облучения злокачественных новообразований. Таким образом, опухоли уменьшаются и становятся операбельными. Ранее URA.RU рассказывал, что врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска первые в округе провели трансплантацию сердца. Донором стал погибший пациент.