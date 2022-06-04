Кадыров призвал Зеленского сдаться. «Подними руки и выйди на площадь»

05 июня 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров пообещал украинским националистам «сюрпризы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский должен выйти на площадь с поднятыми руками и сдаться российским военнослужащим. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В самое ближайшее время, как я уже говорил ранее, российские силы применят новые тактические приемы, и ежедневно будет достигаться более эффективный и быстрый результат в проведении специальной операции», — написал Глава Чечни в своем telegram-канале. Он предупредил, что «в качестве подтверждения моих заявлений я буду выкладывать видеодоказательства уничтожения нацистов, шайтанов и украинской оккупационной техники». По его словам, «Все только начинается! Это цветочки, скоро будут ягодки. Шайтаны, бандеровцы и нацики — ждите сюрпризов!». Также он обратился к украинскому президенту с предложением сдаться. «[Владимира] Зеленского предупреждаю в последний раз! Подними руки и выйди на площадь со словами „Не стреляйте, родные, сдаюсь!“. В противном случае тебе ХАНА!», — резюмировал политик. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский должен выйти на площадь с поднятыми руками и сдаться российским военнослужащим. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В самое ближайшее время, как я уже говорил ранее, российские силы применят новые тактические приемы, и ежедневно будет достигаться более эффективный и быстрый результат в проведении специальной операции», — написал Глава Чечни в своем telegram-канале. Он предупредил, что «в качестве подтверждения моих заявлений я буду выкладывать видеодоказательства уничтожения нацистов, шайтанов и украинской оккупационной техники». По его словам, «Все только начинается! Это цветочки, скоро будут ягодки. Шайтаны, бандеровцы и нацики — ждите сюрпризов!». Также он обратился к украинскому президенту с предложением сдаться. «[Владимира] Зеленского предупреждаю в последний раз! Подними руки и выйди на площадь со словами „Не стреляйте, родные, сдаюсь!“. В противном случае тебе ХАНА!», — резюмировал политик. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.