В Казахстане состоится референдум из-за поправок в Конституцию

05 июня 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

В Казахстане стартовал референдум об изменении Конституции Фото: Анна Майорова © URA.RU Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию пройдет 5 июня в Казахстане. Поправки затронут более 30 статей документа, что составляет треть основного закона, об этом сообщила центральная избирательная комиссия Казахстана. Проведение голосования участковыми комиссиями референдума предусмотрено с 07-00 до 20-00 по местному времени (с 04-00 до 17-00 мск). Для признания плебисцита состоявшимся нужно, чтобы в нем приняли участие 50% избирателей, а также один голосующий. Изменения и дополнения в Конституцию считаются принятыми, если за них проголосовали более половины граждан не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы, то есть в 12 из 17 регионов. Центральная комиссия референдума обнародует итоги плебисцита в течение семи дней после проведения голосования. Всего в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включены более 11,7 миллиона казахстанцев. В настоящее время, численность населения республики составляет более 19,1 миллионов человек. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию пройдет 5 июня в Казахстане. Поправки затронут более 30 статей документа, что составляет треть основного закона, об этом сообщила центральная избирательная комиссия Казахстана. Проведение голосования участковыми комиссиями референдума предусмотрено с 07-00 до 20-00 по местному времени (с 04-00 до 17-00 мск). Для признания плебисцита состоявшимся нужно, чтобы в нем приняли участие 50% избирателей, а также один голосующий. Изменения и дополнения в Конституцию считаются принятыми, если за них проголосовали более половины граждан не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы, то есть в 12 из 17 регионов. Центральная комиссия референдума обнародует итоги плебисцита в течение семи дней после проведения голосования. Всего в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включены более 11,7 миллиона казахстанцев. В настоящее время, численность населения республики составляет более 19,1 миллионов человек.