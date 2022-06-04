В Херсоне хотят арестовать имущество СБУ и передать его жителям

В Херсонской области хотят арестовать имущество сотрудников Службы безопасности Украины, покинувших регион, и передать его на нужды мирного населения. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
«Есть предложение арестовать имущество сотрудников СБУ, … которое они награбили у народа Украины. И выдавать его многодетным семьям, малообеспеченным людям», — заявил Стремоусов ТАСС.
По его словам, это будут «правильные санкции». В пользу незащищенных категорий граждан также планируется обратить имущество судей, которые, по словам Стремоусова, «принимают незаконные политически мотивированные решения».
О признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик президент России Владимир Путин заявил 21 февраля. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, чтобы избежать смертей, жертв и катастрофы. Спецоперация с целью денацификации и демилитаризации Украины началась 24. Территория Херсонской области в настоящее время находится под контролем российской армии.
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