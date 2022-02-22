Володин: признание Донбасса остановит гибель россиян

Вячеслав Володин предупредил, что санкции против России все равно введутся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, чтобы избежать смертей, жертв и катастрофы. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение. Признание независимости ДНР и ЛНР и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников», — заявил он в своем telegram-канале.

Володин также предупредил, что санкции и ограничения против России другие страны все равно введут. Они и раньше принимались без каких-либо причин и даже поводов, приводит его слова MK.RU . Спикер Госдумы отметил, что Москва очень долго добивалась от Киева соблюдения Минских соглашений. Однако украинские власти все эти договоренности просто перечеркнули, «начав обстрел мирных граждан Донбасса», пишет «Царьград».

Ночью 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он пояснил, что это решение давно назрело. В ООН представители сразу нескольких стран выступили против такого решения. Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица уже заявил, что Украина хочет урегулировать конфликт в республиках мирным путем, в частности, с помощью Минских соглашений. При этом Россия находится в тупике в переговорах со странами Запада по поводу Донбасса из-за невыполнения Украиной этих соглашений, высказался ранее российский лидер.

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