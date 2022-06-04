В ЯНАО Superjet не взлетел из-за проблем с бортовым компьютером

Самолету потребовалась перезагрузка бортового компьютера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Нового Уренгоя самолет SU95/M, принадлежащий авиакомпании «Ямал», не смог вовремя выйти на взлетную полосу из-за проблем с бортовым компьютером. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Аэропорт г. Новый Уренгой. Возврат с исполнительного старта на стоянку для перезагрузки компьютера. Самолет SU95/M, рег.№ RA89090, рейс LLM146, Новый Уренгой — Тюмень (Рощино), Эксплуатант- АК «Ямал», — сообщается в telegram-канале.

Самолет осуществляет рейсы по маршруту Новый Уренгой — Тюмень. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию «Ямал», с просьбой прокомментировать данную ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что сразу три Superjet «Ямала» были отстранены в Тюмени от полетов. Тогда причиной стала пыль и мелкие камни, попавшие в воздухозаборники машин из-за ошибки водителя уборочной техники.