04 июня 2022
03 июня 2022

В ЯНАО Superjet не взлетел из-за проблем с бортовым компьютером

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, самолет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Самолету потребовалась перезагрузка бортового компьютера Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя самолет SU95/M, принадлежащий авиакомпании «Ямал», не смог вовремя выйти на взлетную полосу из-за проблем с бортовым компьютером. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Аэропорт г. Новый Уренгой. Возврат с исполнительного старта на стоянку для перезагрузки компьютера. Самолет SU95/M, рег.№ RA89090, рейс LLM146, Новый Уренгой — Тюмень (Рощино), Эксплуатант- АК «Ямал», — сообщается в telegram-канале.

Самолет осуществляет рейсы по маршруту Новый Уренгой — Тюмень. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию «Ямал», с просьбой прокомментировать данную ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что сразу три Superjet «Ямала» были отстранены в Тюмени от полетов. Тогда причиной стала пыль и мелкие камни, попавшие в воздухозаборники машин из-за ошибки водителя уборочной техники.

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В аэропорту Нового Уренгоя самолет SU95/M, принадлежащий авиакомпании «Ямал», не смог вовремя выйти на взлетную полосу из-за проблем с бортовым компьютером. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «Аэропорт г. Новый Уренгой. Возврат с исполнительного старта на стоянку для перезагрузки компьютера. Самолет SU95/M, рег.№ RA89090, рейс LLM146, Новый Уренгой — Тюмень (Рощино), Эксплуатант- АК «Ямал», — сообщается в telegram-канале. Самолет осуществляет рейсы по маршруту Новый Уренгой — Тюмень. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию «Ямал», с просьбой прокомментировать данную ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что сразу три Superjet «Ямала» были отстранены в Тюмени от полетов. Тогда причиной стала пыль и мелкие камни, попавшие в воздухозаборники машин из-за ошибки водителя уборочной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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