Самолеты «Ямала» повредили в аэропорту Тюмени

24 мая 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

При детальном осмотре в входном устройстве двигателей были обнаружены камни и песок Фото: Владимир Жабриков Три самолета авиакомпании «Ямал» повреждены песком и камнями из-за уборщика, который нарушил технику безопасности в аэропорту Тюмени. Как сообщает telegram-канал «Аviaincident», воздушные судна временно отстранены от полетов, инцидент произошел утром 20 мая. «При очистке перрона аэродрома Рощино водитель спецавтотранспорта в нарушении установленных требований проехал в непосредственной близости от самолетов, находившихся на месте стоянки 20, 21, 23, едва не повредив их. В процессе чистки посторонние предметы (камни и прочий мусор) поднятые с перрона попали в воздушные судна АО АТК „Ямал“ — RRJ-95, RA 89087, RA 89091, RA 89088)», — говорится в сообщении. Водитель проигнорировал попытку инженерно-технического персонала авиакомпании остановить очистку перрона в непосредственной близости от самолетов. Агентство направило запрос в пресс-службу перевозчика с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации ответа не поступило.

Три самолета авиакомпании «Ямал» повреждены песком и камнями из-за уборщика, который нарушил технику безопасности в аэропорту Тюмени. Как сообщает telegram-канал «Аviaincident», воздушные судна временно отстранены от полетов, инцидент произошел утром 20 мая. «При очистке перрона аэродрома Рощино водитель спецавтотранспорта в нарушении установленных требований проехал в непосредственной близости от самолетов, находившихся на месте стоянки 20, 21, 23, едва не повредив их. В процессе чистки посторонние предметы (камни и прочий мусор) поднятые с перрона попали в воздушные судна АО АТК „Ямал“ — RRJ-95, RA 89087, RA 89091, RA 89088)», — говорится в сообщении. Водитель проигнорировал попытку инженерно-технического персонала авиакомпании остановить очистку перрона в непосредственной близости от самолетов. Агентство направило запрос в пресс-службу перевозчика с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации ответа не поступило.