Авария произошла перед остановкой «Архитектурная академия» на Карла Либкнехта Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга установили, что водитель троллейбуса №9 проехала перекресток Карла Либкнехта — Первомайская на красный сигнал светофора, в результате чего транспорт насмерть сбил человека. Пешеход, в свою очередь, тоже нарушил правила движения, рассказали URA.RU детали утренней аварии в пресс-службе ГИБДД.

«Предварительно установлено, что водитель троллейбуса № 9, двигаясь со стороны Шевченко в сторону Ленина, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустила наезд на пешехода, который начал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП неустановленный пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ГИБДД.

Инспекторы устанавливают личность погибшего. Также известно, что водитель троллейбуса — 47-летняя женщина — имеет стаж вождения 20 лет, к административной ответственности не привлекалась. Тест на алкогольное опьянение показал, что женщина трезва. Авария произошла в 10:00 на перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Первомайская. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора.

Сотрудники ГИБДД провели замеры и составили процессуальные документы Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Пешеход скончался до приезда скорой помощи Фото: ГИБДД по Екатеринбургу