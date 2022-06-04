04 июня 2022
03 июня 2022

В Челябинской области сохраняется риск природных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, деревья, лес, задымление, лесной пожар
Синоптики предупреждают о сохранении риска природных пожаров Фото:

В Челябинской области 6 июня сохраняется высокая опасность природных пожаров. Об этом предупредили челябинские метеорологи.

«6 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. 4 класс горимости леса по региональной шкале», — сообщили URA.RU в Челябинском ЦГМС.

В ночь на понедельник, 6 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах туманы. Температура воздуха опустится до 5 градусов, уточнили синоптики.

Днем будет облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до 22 градусов, а на юге области до 26. Ветер южный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14.

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В Челябинской области 6 июня сохраняется высокая опасность природных пожаров. Об этом предупредили челябинские метеорологи. «6 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. 4 класс горимости леса по региональной шкале», — сообщили URA.RU в Челябинском ЦГМС. В ночь на понедельник, 6 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах туманы. Температура воздуха опустится до 5 градусов, уточнили синоптики. Днем будет облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до 22 градусов, а на юге области до 26. Ветер южный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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