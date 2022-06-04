В Челябинской области сохраняется риск природных пожаров

05 июня 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Синоптики предупреждают о сохранении риска природных пожаров Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области 6 июня сохраняется высокая опасность природных пожаров. Об этом предупредили челябинские метеорологи. «6 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. 4 класс горимости леса по региональной шкале», — сообщили URA.RU в Челябинском ЦГМС. В ночь на понедельник, 6 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах туманы. Температура воздуха опустится до 5 градусов, уточнили синоптики. Днем будет облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до 22 градусов, а на юге области до 26. Ветер южный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинской области 6 июня сохраняется высокая опасность природных пожаров. Об этом предупредили челябинские метеорологи. «6 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. 4 класс горимости леса по региональной шкале», — сообщили URA.RU в Челябинском ЦГМС. В ночь на понедельник, 6 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах туманы. Температура воздуха опустится до 5 градусов, уточнили синоптики. Днем будет облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до 22 градусов, а на юге области до 26. Ветер южный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14.