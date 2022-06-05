Хакеры взломали сайт Минстроя, пригрозив утечкой данных россиян

06 июня 2022 в 01:44 Размер текста - 17 +

На сайте Минстроя России появилось сообщение о взломе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сайт Минстроя РФ подвергся кибератаке в ночь на 6 июня. При попытке зайти на официальный сайт ведомства вместо его главной страницы открывалось сообщение о взломе страницы. «Вся база данных была экспортирована и вскоре, возможно, появится на нашем форуме», — пригрозили взломщики, написав это на сайте. При этом на главной странице ведомства было указано, что он взломан командой DumpForums.com. Они потребовали администраторов сайта перевести им на счет 0,5 биткоина (почти 1 млн рублей) на указанный кошелек. В противном случае хакеры пообещали выложить в открытый доступ все персональные данные пользователей, «а возможно, и не только». Сейчас (00:19 по МСК) при переходе на сайт можно увидеть белый экран с сообщением в левом верхнем углу: «Идут технические работы». Ранее иностранные хакеры устроили DDoS-атаки против сайтов российских СМИ в связи со спецоперацией России на Украине. В ответ российские хакеры Killnet взломали сайт группировки Anonymous, которая осуществляла атаки на российские государственные интернет-порталы. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что киберагрессия Запада против России не удалась. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Сайт Минстроя РФ подвергся кибератаке в ночь на 6 июня. При попытке зайти на официальный сайт ведомства вместо его главной страницы открывалось сообщение о взломе страницы. «Вся база данных была экспортирована и вскоре, возможно, появится на нашем форуме», — пригрозили взломщики, написав это на сайте. При этом на главной странице ведомства было указано, что он взломан командой DumpForums.com. Они потребовали администраторов сайта перевести им на счет 0,5 биткоина (почти 1 млн рублей) на указанный кошелек. В противном случае хакеры пообещали выложить в открытый доступ все персональные данные пользователей, «а возможно, и не только». Сейчас (00:19 по МСК) при переходе на сайт можно увидеть белый экран с сообщением в левом верхнем углу: «Идут технические работы». Ранее иностранные хакеры устроили DDoS-атаки против сайтов российских СМИ в связи со спецоперацией России на Украине. В ответ российские хакеры Killnet взломали сайт группировки Anonymous, которая осуществляла атаки на российские государственные интернет-порталы. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что киберагрессия Запада против России не удалась.