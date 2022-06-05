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В ЯНАО скончался пешеход, которого сбили возле перехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Указатели, таблички. Пермский край, июнь 2021, пешеходный переход, трасса, 112
ДТП произошло на улице Таежной в Новом Уренгое Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в больнице скончался житель, которого сбили на улице Таежная. Об этом сообщили в официальной группе УГИБДД России по ЯНАО в соцсети «ВКонтакте».

«Водитель автомобиля „HYUNDAI“ допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован в медицинское учреждение, где в дальнейшем скончался», — сообщили в ведомстве.

ДТП произошло утром 5 июня. За сутки на дорогах округа зарегистрировано пять аварий.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в аварии погиб водитель из ЯНАО. ДТП произошло возле поселка Салым в Нефтеюганском районе.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в больнице скончался житель, которого сбили на улице Таежная. Об этом сообщили в официальной группе УГИБДД России по ЯНАО в соцсети «ВКонтакте». «Водитель автомобиля „HYUNDAI“ допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован в медицинское учреждение, где в дальнейшем скончался», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло утром 5 июня. За сутки на дорогах округа зарегистрировано пять аварий. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в аварии погиб водитель из ЯНАО. ДТП произошло возле поселка Салым в Нефтеюганском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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