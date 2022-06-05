В ЯНАО скончался пешеход, которого сбили возле перехода

ДТП произошло на улице Таежной в Новом Уренгое Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) в больнице скончался житель, которого сбили на улице Таежная. Об этом сообщили в официальной группе УГИБДД России по ЯНАО в соцсети «ВКонтакте».

«Водитель автомобиля „HYUNDAI“ допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован в медицинское учреждение, где в дальнейшем скончался», — сообщили в ведомстве.

ДТП произошло утром 5 июня. За сутки на дорогах округа зарегистрировано пять аварий.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в аварии погиб водитель из ЯНАО. ДТП произошло возле поселка Салым в Нефтеюганском районе.