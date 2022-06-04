В ХМАО в аварии погиб водитель из ЯНАО

В ДТП также пострадал ребенок
Возле поселка Салым в Нефтеюганском районе (ХМАО) автомобиль Great Wall выехал на встречную полосу и врезался в «Камаз». Водитель погиб, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Житель Ямала погиб в ДТП в результате лобового столкновения. Также пострадал ребенок 2007 года рождения», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) у дома №38 по улице Омской мотоциклист въехал в автомобиль. С травмами его госпитализировали.
ДТП в Нефтеюганском районе
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