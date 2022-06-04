В ХМАО в аварии погиб водитель из ЯНАО

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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В ДТП также пострадал ребенок Фото:

Возле поселка Салым в Нефтеюганском районе (ХМАО) автомобиль Great Wall выехал на встречную полосу и врезался в «Камаз». Водитель погиб, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Житель Ямала погиб в ДТП в результате лобового столкновения. Также пострадал ребенок 2007 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) у дома №38 по улице Омской мотоциклист въехал в автомобиль. С травмами его госпитализировали.

ДТП в Нефтеюганском районе

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Возле поселка Салым в Нефтеюганском районе (ХМАО) автомобиль Great Wall выехал на встречную полосу и врезался в «Камаз». Водитель погиб, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Житель Ямала погиб в ДТП в результате лобового столкновения. Также пострадал ребенок 2007 года рождения», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) у дома №38 по улице Омской мотоциклист въехал в автомобиль. С травмами его госпитализировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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