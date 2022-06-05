05 июня 2022
04 июня 2022

В Перми орудует серийный вор с лопатой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Археологические раскопки в заречной части города. Тюмень, лопата, археологические раскопки, археология, раскопки
Мужчина приезжает во двор с лопатой, выкапывает цветы и уезжает Фото:

Жители одного из дворов в Перми в соцсетях жалуются на вора, который выкапывает цветы. Как рассказал подписчик группы «Посдлушано Пермь» во «ВКонтакте», ночью к ним во двор постоянно приезжает мужчина с лопаткой и крадет цветы, которые жители покупают на свои деньги.

«Вот этот человек с постоянной периодичностью приезжает в наш двор и ворует посаженные цветы! Во двор дома по ул. Новосибирская 6 заезжает ВАЗ 2115, после чего водитель приглядывается к цветам и видимо за ранее приготовленным совком или лопаткой выкапывает цветы», — пишет пользователь.

Также пермяк рассказал, что жители местных домов специально заказывали растения и украшали ими территорию. В комментариях пользователи делятся подобными историями. «Я тоже раньше цветы у подъезда садила, все соседи-крысы растащили», — рассказала подписчица. «Ну до чего же мужики опускаются», «Ну цветы — уже перебор», — сокрушаются пользователи. Многие комментаторы предполагают, что пермяк крадет растения на продажу.

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Жители одного из дворов в Перми в соцсетях жалуются на вора, который выкапывает цветы. Как рассказал подписчик группы «Посдлушано Пермь» во «ВКонтакте», ночью к ним во двор постоянно приезжает мужчина с лопаткой и крадет цветы, которые жители покупают на свои деньги. «Вот этот человек с постоянной периодичностью приезжает в наш двор и ворует посаженные цветы! Во двор дома по ул. Новосибирская 6 заезжает ВАЗ 2115, после чего водитель приглядывается к цветам и видимо за ранее приготовленным совком или лопаткой выкапывает цветы», — пишет пользователь. Также пермяк рассказал, что жители местных домов специально заказывали растения и украшали ими территорию. В комментариях пользователи делятся подобными историями. «Я тоже раньше цветы у подъезда садила, все соседи-крысы растащили», — рассказала подписчица. «Ну до чего же мужики опускаются», «Ну цветы — уже перебор», — сокрушаются пользователи. Многие комментаторы предполагают, что пермяк крадет растения на продажу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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