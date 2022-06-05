Мужчина приезжает во двор с лопатой, выкапывает цветы и уезжает Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители одного из дворов в Перми в соцсетях жалуются на вора, который выкапывает цветы. Как рассказал подписчик группы «Посдлушано Пермь» во «ВКонтакте», ночью к ним во двор постоянно приезжает мужчина с лопаткой и крадет цветы, которые жители покупают на свои деньги.

«Вот этот человек с постоянной периодичностью приезжает в наш двор и ворует посаженные цветы! Во двор дома по ул. Новосибирская 6 заезжает ВАЗ 2115, после чего водитель приглядывается к цветам и видимо за ранее приготовленным совком или лопаткой выкапывает цветы», — пишет пользователь.

Также пермяк рассказал, что жители местных домов специально заказывали растения и украшали ими территорию. В комментариях пользователи делятся подобными историями. «Я тоже раньше цветы у подъезда садила, все соседи-крысы растащили», — рассказала подписчица. «Ну до чего же мужики опускаются», «Ну цветы — уже перебор», — сокрушаются пользователи. Многие комментаторы предполагают, что пермяк крадет растения на продажу.