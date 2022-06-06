В Латвии запретили все российские каналы

В Латвии не будут показывать «Охоту и рыбалку»
В Латвии Национальный совет по электронным СМИ запретил вещание российских телеканалов. Ограничение коснулось вещания «Перца», «Охоты и рыбалки».
«Это новая норма в законодательстве. Всего под запрет попали 80 российских телеканалов. В их числе „Иллюзион+“, „Кино24“, „Мир ТВ“, „Охота и рыбалка“, „Перец“, „Русский Иллюзион“», — сообщает Delfi (доступ к ресурсу ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством РФ).
Запрет вступает в силу 9 июня. 24 февраля в Латвии запретили показ каналов «Россия» и «Россия 24».
Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал