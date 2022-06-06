В Латвии запретили все российские каналы

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В Латвии не будут показывать «Охоту и рыбалку» Фото:

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ запретил вещание российских телеканалов. Ограничение коснулось вещания «Перца», «Охоты и рыбалки».

«Это новая норма в законодательстве. Всего под запрет попали 80 российских телеканалов. В их числе „Иллюзион+“, „Кино24“, „Мир ТВ“, „Охота и рыбалка“, „Перец“, „Русский Иллюзион“», — сообщает Delfi (доступ к ресурсу ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством РФ).

Запрет вступает в силу 9 июня. 24 февраля в Латвии запретили показ каналов «Россия» и «Россия 24».

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В Латвии Национальный совет по электронным СМИ запретил вещание российских телеканалов. Ограничение коснулось вещания «Перца», «Охоты и рыбалки». «Это новая норма в законодательстве. Всего под запрет попали 80 российских телеканалов. В их числе „Иллюзион+“, „Кино24“, „Мир ТВ“, „Охота и рыбалка“, „Перец“, „Русский Иллюзион“», — сообщает Delfi (доступ к ресурсу ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством РФ). Запрет вступает в силу 9 июня. 24 февраля в Латвии запретили показ каналов «Россия» и «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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