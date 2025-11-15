ВС РФ продолжают наступление Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал предостережение в адрес президента Украины Владимира Зеленского в связи с коррупционным скандалом в стране. Политик подчеркнул, что призывает всех, кто имеет влияние на ситуацию на Украине, проявлять бдительность в отношении коррупции, поскольку терпимость к подобным инцидентам может привести к поражению на фронте.

Пока в Киеве во всю гремит коррупционный скандал, российские силы успешно занимаются новые позиции и отражают контратаки ВСУ на линии боевого соприкосновения. Ход боевых действий и карта СВО — в материале URA.RU.

Сумское направление

На сумском направлении сохраняется напряженная обстановка — боевые действия не утихают. По данным группировки войск «Север», удалось добиться определенных тактических достижений.

ВСУ предприняли четыре попытки контратаки, однако две из них не увенчались успехом, а еще две были пресечены благодаря эффективному огневому воздействию в момент их осуществления. На Теткинском и Глушковском участках артиллерийские подразделения и операторы FPV-дронов нанесли удары по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Рыжевка и Павловка.

Харьковское направление

В районе Волчанска и прилегающих территорий группировка войск «Север» продолжает продвигаться вперед. Отмечается существенный прогресс на Хатненском участке линии боевого соприкосновения. На всех участках фронта активно задействованы авиационные средства ВКС РФ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и артиллерийские подразделения. В лесной местности около Синельниково российские войска углубляются в лес и в ходе боев захватывают опорные пункты противника.

В Купянске ВСУ сообщают о контратаке в центральной части города. В настоящее время в городе происходят встречные бои. Данные объективного контроля указывают на попытки ВСУ в районе населенных пунктов Нечволодовка и Петровка выйти к реке Оскол. Группировка войск «Запад» успешно отражает атаки ВСУ, которые пытаются с помощью техники прорваться из района Петровки к блокированным силам в окрестностях Купянска.

Донецкое направление

Краснолиманское направление

ВС РФ осуществляют наступление в направлении Северска через Дроновку. Украинские СМИ пытаются наверстать упущенное и отразить реальные успехи ВС России, что говорит о критическом ухудшении ситуации на фронте.

Красноармейское направление

На красноармейском (покровском) направлении российские войска ведут штурмовые действия в районе застройки Мирнограда. За прошедшие сутки поступила позитивная информация из восточной части города. Севернее украинские военные осуществляют контратаки в районе основания бывшего «Добропольского выступа».

Запорожское направление

В восточной части Запорожской области группировка войск «Восток» ведет наступление в направлении Гуляйполя. Армия России также продолжает наступательные операции в районе Даниловки, Нечаевки и Равнополья. С запорожского фронта поступают сообщения об успехах Вооруженных сил России в Степногорске — войска продвигаются вперед, несмотря на ожесточенные бои. В то же время продолжаются боевые действия за Приморское.

Кроме того, в Запорожской области расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г», входящий в состав группировки войск «Восток», ликвидировал укрепленный район ВСУ. Ранее операторы беспилотников зафиксировали перемещение подразделений противника, а также доставку боеприпасов и материальных ресурсов в этот укрепрайон, передает Пятый канал.

Днепропетровское направление

Севернее, в Днепропетровской области, российские войска захватили Орестополь и установили контроль над двумя районами обороны, размеры которых составляют 2,5 на 1,5 километра и два на два километра соответственно. Также ВС РФ совершили прорыв в направлении Новопавловки и заблокировали украинский укрепрайон в Великомихайловке.

