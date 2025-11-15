Дрон «Бумеранг» поразил объект ВСУ на дистанции 57 километров

В зоне спецоперации был установлен рекорд по дальности применения FPV-дрона со стороны ВС РФ (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

FPV-дрон «Бумеранг» смог поразить объект ВС Украины на расстоянии 57 километров, установив тем самым рекорд по дальности применения. Об этом сообщил источник в сфере российского оборонно-промышленного комплекса.

Дрон «Бумеранг» поразил украинский объект на дистанции 57 километров. Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению — использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи», — отметил источник для ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время данное решение только начинает использоваться в зоне проведения специальной операции. Расчеты БПЛА уже получили «Бумеранги», оснащенные дополнительными аккумуляторными батареями.

Продолжение после рекламы