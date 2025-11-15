Marvel продлил действие товарных знаков в России

Компания также продлила до 2036 года действие товарного знака с изображением Человека-паука Фото: Илья Московец © URA.RU

Американская компания Marvel увеличила срок действия исключительных прав на товарные знаки «Spider-Man» («Человек-паук») и «X-Men» («Люди Икс») в Российской Федерации до 2036 года. Об этом говорится в данных Роспатента.

«Заявки на товарные знаки продлены на 10 лет — до 9 января 2036 года. Товарные знаки зарегистрированы по нескольким классам (№9, №25 и №28) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе, журналы-комиксы и рассказы, одежду, обувь и игрушки», — приводится в данных Роспатента. Информацию передает ТАСС.

Кроме того, компания продлила до января 2036 года действие товарного знака, изображающего Человека-паука, летящего на паутине. Первоначальная регистрация товарных знаков Marvel была осуществлена в 1997 году после подачи заявок в 1996 году. Последнее продление срока действия исключительных прав на данные товарные знаки производилось компанией в январе 2016 года на аналогичный десятилетний период.

