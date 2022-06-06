В ЯНАО депутаты «Единой России» искали фальсификат в магазинах

Активисты партии «Единая Россия» магазины в Губкинском в поисках фальшивого масла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты от партии «Единая Россия» провели рейд по магазинам города Губкинского (ЯНАО) в поисках фальшивой партии сливочного масла. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

«Поводом для рейда стало поступившее в партию обращение о реализации фальсифицированного сливочного масла. Были проверены четыре продуктовых магазина», — сообщается на портале регионального отделения «Единой России».

Депутаты проверили магазины «Любимый», «Светофор», «Ямал-Пурпе» и «Орбита». Также партийцы обращали внимание на сроки годности продуктов, соответствие ценников и выкладку товара.

По итогам рейда фальсификата в магазинах не обнаружено, в целом магазинами соблюдаются правила торговли. Сделано предупреждение дирекции магазина «Светофор» за захламленность прилегающей территории.

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