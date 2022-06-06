06 июня 2022
05 июня 2022

В ЯНАО депутаты «Единой России» искали фальсификат в магазинах

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет
Активисты партии «Единая Россия» магазины в Губкинском в поисках фальшивого масла Фото:

Депутаты от партии «Единая Россия» провели рейд по магазинам города Губкинского (ЯНАО) в поисках фальшивой партии сливочного масла. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

«Поводом для рейда стало поступившее в партию обращение о реализации фальсифицированного сливочного масла. Были проверены четыре продуктовых магазина», — сообщается на портале регионального отделения «Единой России».

Депутаты проверили магазины «Любимый», «Светофор», «Ямал-Пурпе» и «Орбита». Также партийцы обращали внимание на сроки годности продуктов, соответствие ценников и выкладку товара.

По итогам рейда фальсификата в магазинах не обнаружено, в целом магазинами соблюдаются правила торговли. Сделано предупреждение дирекции магазина «Светофор» за захламленность прилегающей территории.

Ранее URA.RU рассказывало о предпринимателе из Нового Уренгоя. Он незаконно торговал фальшивым алкоголем.

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Депутаты от партии «Единая Россия» провели рейд по магазинам города Губкинского (ЯНАО) в поисках фальшивой партии сливочного масла. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии. «Поводом для рейда стало поступившее в партию обращение о реализации фальсифицированного сливочного масла. Были проверены четыре продуктовых магазина», — сообщается на портале регионального отделения «Единой России». Депутаты проверили магазины «Любимый», «Светофор», «Ямал-Пурпе» и «Орбита». Также партийцы обращали внимание на сроки годности продуктов, соответствие ценников и выкладку товара. По итогам рейда фальсификата в магазинах не обнаружено, в целом магазинами соблюдаются правила торговли. Сделано предупреждение дирекции магазина «Светофор» за захламленность прилегающей территории. Ранее URA.RU рассказывало о предпринимателе из Нового Уренгоя. Он незаконно торговал фальшивым алкоголем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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