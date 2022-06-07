Путин реформирует МВД из-за Донбасса

Будет укреплено оперативное управление МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин подписал указ о реформировании МВД. «Коммерсант» сообщает, что причиной стала ситуация на Украине.

В указе ликвидируется управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД. Также сокращается штат нескольких подразделений и укрепляется оперативное управление МВД. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

« Коммерсант » со ссылкой на источники сообщает, что оперативное управление может заняться организацией работы органов внутренних дел Донбасса. Также среди изменений будет введение должности еще одного замминистра — по работе с личным составом. Источники предположили, что пост может занять основной кадровик МВД Владимир Кубышко. Издание отмечает, что в МВД пока не комментировали документ.

Управление МВД по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий создали перед Олимпиадой в Сочи 2014-года. Из-за санкций РФ, введенных Западом в связи со спецоперацией на Украине, в 2022 году Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований.

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