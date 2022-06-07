Путин реформирует МВД из-за Донбасса

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, мвд, полиция, мвд рф, полицейский
Будет укреплено оперативное управление МВД Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин подписал указ о реформировании МВД. «Коммерсант» сообщает, что причиной стала ситуация на Украине.

В указе ликвидируется управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД. Также сокращается штат нескольких подразделений и укрепляется оперативное управление МВД. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщает, что оперативное управление может заняться организацией работы органов внутренних дел Донбасса. Также среди изменений будет введение должности еще одного замминистра — по работе с личным составом. Источники предположили, что пост может занять основной кадровик МВД Владимир Кубышко. Издание отмечает, что в МВД пока не комментировали документ.

Управление МВД по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий создали перед Олимпиадой в Сочи 2014-года. Из-за санкций РФ, введенных Западом в связи со спецоперацией на Украине, в 2022 году Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о реформировании МВД. «Коммерсант» сообщает, что причиной стала ситуация на Украине. В указе ликвидируется управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД. Также сокращается штат нескольких подразделений и укрепляется оперативное управление МВД. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщает, что оперативное управление может заняться организацией работы органов внутренних дел Донбасса. Также среди изменений будет введение должности еще одного замминистра — по работе с личным составом. Источники предположили, что пост может занять основной кадровик МВД Владимир Кубышко. Издание отмечает, что в МВД пока не комментировали документ. Управление МВД по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий создали перед Олимпиадой в Сочи 2014-года. Из-за санкций РФ, введенных Западом в связи со спецоперацией на Украине, в 2022 году Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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