Сборную России по хоккею намерены отстранить от игр еще на сезон

29 мая 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Сборную РФ по хоккею могут отстранить от игр на больший срок Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает отстранение сборных России и Белоруссии еще на сезон. Об этом сообщил первый вице-президент IIHF Петр Бржиза. Ранее Международная федерация хоккея запретила сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях весь сезон-2022/23 в связи с ситуацией на Украине. «Если конфликт России и Украины будет продолжаться, то через год мы сможем принять точно такое же решение на следующий сезон», — приводит слова Бржизы портал Sport24. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России санкции из-за начала спецоперации РФ на Украине. Санкции коснулись, в том числе, и спортсменов. Так Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Международная футбольная федерация (ФИФА) и Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России по футболу от участия во всех международных соревнованиях. У России также забрали Чемпионат мира по хоккею-2023. При этом Международный совет военного спорта (CISM) отказался от антироссийских санкций.

Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает отстранение сборных России и Белоруссии еще на сезон. Об этом сообщил первый вице-президент IIHF Петр Бржиза. Ранее Международная федерация хоккея запретила сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях весь сезон-2022/23 в связи с ситуацией на Украине. «Если конфликт России и Украины будет продолжаться, то через год мы сможем принять точно такое же решение на следующий сезон», — приводит слова Бржизы портал Sport24. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России санкции из-за начала спецоперации РФ на Украине. Санкции коснулись, в том числе, и спортсменов. Так Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Международная футбольная федерация (ФИФА) и Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России по футболу от участия во всех международных соревнованиях. У России также забрали Чемпионат мира по хоккею-2023. При этом Международный совет военного спорта (CISM) отказался от антироссийских санкций.