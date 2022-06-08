Мошенники пишут жертвам в мессенджере Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, они выдают себя за сотрудников банка и пишут жертвам в мессенджере Telegram. Об этом рассказал руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

«Человеку поступает звонок якобы от службы безопасности банка. „Специалист“ предлагает верифицировать телефонный номер, в связи с тем что злоумышленники обзванивают граждан, в том числе используя подменные номера», — заявил Кравцов в интервью «Известиям».

Кравцов сообщил, что если человек соглашается, то затем его просят ввести номер телефона, а потом SMS-код. По его словам, затем мошенники списывают деньги. В случае отказа жертве звонят с подменных номеров и выясняют, почему было прекращено общение с сотрудником банка. Либо им пишут в мессенджере Telegram пользователи с аватаром логотипа банка, сообщил сотрудник Group-IB. «За пять месяцев этого года Банк России инициировал блокировку 143,9 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан», — отметил он.

Ранее в Сбербанке сообщили об увеличении числа звонков гражданам от телефонных мошенников, сообщает «Национальная служба новостей». в Минцифры подготовили проект постановления, чтобы блокировать звонки с подменных номеров злоумышленников. Оператором системы станет подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).