Роскомнадзор нашел способ борьбы с телефонными мошенниками

08 июня 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

В России создали систему по блокировке звонков с подменных номеров мошенников Фото: Анна Майорова © URA.RU Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) станет оператором системы мониторинга блокировки звонков с подменных номеров. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минцифры. «Доступ к ней [системе] будут иметь Минцифры, Роскомнадзор, операторы связи и оперативные органы. Система будет круглосуточно собирать сведения о соединениях, номерах абонентов, в том числе используемых при переадресации, а также данные о дате и времени вызовов, передачи СМС-сообщений и сетях, которые были при этом задействованы», — пишет «Коммерсант» . Также операторы связи должны будут передавать в систему сведения о звонках, их времени и маршруте по сетям, а также установить на сети узлы верификации звонков от ГРЧЦ. Средства выделены Роскомнадзору, от операторов дополнительных расходов не потребуется. Часть системы будет создана в этом году, пояснили в ведомстве. В России ведется активная борьба с телефонными мошенниками. Ранее Минфин РФ внес в правительство законопроект, который предполагает активный обмен информацией между МВД и Банком России. Инициатива позволит блокировать цепочки счетов при мошенничестве с банковскими картами россиян, сообщили в пресс-службе Минфина. Кроме того, Центробанк намерен обязать банки приостанавливать на два дня зачисление денег на счета, информация о которых есть в базе регулятора о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) станет оператором системы мониторинга блокировки звонков с подменных номеров. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минцифры. «Доступ к ней [системе] будут иметь Минцифры, Роскомнадзор, операторы связи и оперативные органы. Система будет круглосуточно собирать сведения о соединениях, номерах абонентов, в том числе используемых при переадресации, а также данные о дате и времени вызовов, передачи СМС-сообщений и сетях, которые были при этом задействованы», — пишет «Коммерсант». Также операторы связи должны будут передавать в систему сведения о звонках, их времени и маршруте по сетям, а также установить на сети узлы верификации звонков от ГРЧЦ. Средства выделены Роскомнадзору, от операторов дополнительных расходов не потребуется. Часть системы будет создана в этом году, пояснили в ведомстве. В России ведется активная борьба с телефонными мошенниками. Ранее Минфин РФ внес в правительство законопроект, который предполагает активный обмен информацией между МВД и Банком России. Инициатива позволит блокировать цепочки счетов при мошенничестве с банковскими картами россиян, сообщили в пресс-службе Минфина. Кроме того, Центробанк намерен обязать банки приостанавливать на два дня зачисление денег на счета, информация о которых есть в базе регулятора о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента.