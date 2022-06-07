Свердловская область стала аутсайдером экологического рейтинга

07 июня 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Свердловская область занята 83 место из 85 в национальном экорейтинге Фото: Размик Закарян © URA.RU Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» поставила Свердловскую область на 83-е из 85 мест национального экорейтинга по итогам весны. Информация появилась на сайте организации. «Свердловская область занята 83 место из 85 в национальном экорейтинге. На низкий результат повлияли выбросы промышленных предприятий, природные пожары и смог», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Свердловская и Челябинская области замыкают экологический рейтинг субъектов РФ, который был составлен по итогам весны (март—май) 2018 года. Экологическими лидерами среди уральских регионов оказались Тюменская область, которая остановилась на 17 месте (субъект поднялся на две позиции), а также Пермский край (18 место, минус три позиции). Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» поставила Свердловскую область на 83-е из 85 мест национального экорейтинга по итогам весны. Информация появилась на сайте организации. «Свердловская область занята 83 место из 85 в национальном экорейтинге. На низкий результат повлияли выбросы промышленных предприятий, природные пожары и смог», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Свердловская и Челябинская области замыкают экологический рейтинг субъектов РФ, который был составлен по итогам весны (март—май) 2018 года. Экологическими лидерами среди уральских регионов оказались Тюменская область, которая остановилась на 17 месте (субъект поднялся на две позиции), а также Пермский край (18 место, минус три позиции).