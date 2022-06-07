Митрополит Иларион получил новую должность

07 июня 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Митрополит Иларион возглавит Будапештско-Венгерскую епархию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Митрополита Илариона (Григорий Алфеев) освободили от должности главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Об этом было объявлено в ходе очередного заседания Священного Синода Русской православной церкви. Митрополита Илариона назначили управляющим Будапештско-Венгерской епархией. «Управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским быть Преосвященному Илариону, митрополиту Волоколамскому, с освобождением его от обязанностей председателя Отдела внешних церковных связей», — сообщается на официальном сайте Московского патриархата. Митрополит также был уволен с поста ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Должность главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата займет митрополит Антоний, который ранее управлял Корсунской епархией. Его обязанности на этом посту будет временно исполнять архиепископ Мадридский и Лиссабонский Нестор. Ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры назначен протоиерей Максим Козлов. Он является председателем Учебного комитета РПЦ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Митрополита Илариона (Григорий Алфеев) освободили от должности главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Об этом было объявлено в ходе очередного заседания Священного Синода Русской православной церкви. Митрополита Илариона назначили управляющим Будапештско-Венгерской епархией. «Управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским быть Преосвященному Илариону, митрополиту Волоколамскому, с освобождением его от обязанностей председателя Отдела внешних церковных связей», — сообщается на официальном сайте Московского патриархата. Митрополит также был уволен с поста ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Должность главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата займет митрополит Антоний, который ранее управлял Корсунской епархией. Его обязанности на этом посту будет временно исполнять архиепископ Мадридский и Лиссабонский Нестор. Ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры назначен протоиерей Максим Козлов. Он является председателем Учебного комитета РПЦ.