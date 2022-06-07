Лобода согласилась спеть перед россиянами за десятки тысяч евро

07 июня 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Лобода готова выступить перед россиянами в Дубае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинская певица Светлана Лобода готова выступить перед россиянами за 70 тысяч евро, но только на территории Дубая. Об этом заявила представитель певицы Нателла Крапивина. «Певица готова выступать перед жителями России за 70 тысяч евро, но только в Дубае», — сказала Крапивина в разговоре с РЕН ТВ. Также она отметила, что в эту стоимость включен и перелет исполнительницы в Дубай. «70 тысяч евро уже с включенными туда перелетом. Все, что нужно будет сделать для Лободы, это организовать ее пребывание в отеле, автомобиль, встречу на месте и суточные для коллектива», — подытожила представитель. В апреле ряду звезд, в том числе и Лободе, запретили въезд в Россию на 50 лет из-за их критики спецоперации РФ на Украине. Однако многие исполнители, к примеру, Макс Корж, не стали торопиться с уходом с российского рынка. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Украинская певица Светлана Лобода готова выступить перед россиянами за 70 тысяч евро, но только на территории Дубая. Об этом заявила представитель певицы Нателла Крапивина. «Певица готова выступать перед жителями России за 70 тысяч евро, но только в Дубае», — сказала Крапивина в разговоре с РЕН ТВ. Также она отметила, что в эту стоимость включен и перелет исполнительницы в Дубай. «70 тысяч евро уже с включенными туда перелетом. Все, что нужно будет сделать для Лободы, это организовать ее пребывание в отеле, автомобиль, встречу на месте и суточные для коллектива», — подытожила представитель. В апреле ряду звезд, в том числе и Лободе, запретили въезд в Россию на 50 лет из-за их критики спецоперации РФ на Украине. Однако многие исполнители, к примеру, Макс Корж, не стали торопиться с уходом с российского рынка.