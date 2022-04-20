Лободе, Ивану Дорну и Стрыкало запретили въезд в Россию на 50 лет

20 апреля 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Лобода не сможет приехать в РФ до 2072 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти запретили въезд в страну для 31 деятеля культуры из Украины до 2072 года. В список попали актеры, журналисты, видеоблогеры и музыканты. Полный перечень появился в распоряжении «Известий». Согласно информации издания, в список вошли музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, исполнитель Иван Дорн, певица Светлана Лобода и экс-солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева. Под ограничения также попали артист Дмитрий Монатик, солист группы «Валентин Стрыкало» Юрий Каплан и Андрей Данилко (известный под псевдонимом Верка Сердючка). Помимо этого, в список занесен видеоблогер Ян Гордиенко, ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, экс-ведущие «Орла и решки» Андрей Бедняков и Николай Серга. Въезд в страну запрещен и для актрисы Милы Савицкой, сыгравшей одну из главных ролей в фильме «Последний Богатырь». Ранее запрет на въезд в РФ в течение 50 лет коснулся украинского телеведущего и тревел-блогера Антона Птушкина, сообщали в СМИ. Такие ограничительные меры связаны с антироссийскими высказываниями украинских медийных лиц по поводу спецоперации РФ на Украине. Россия начала специальную операцию по освобождению территорий Донбасса 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основными целями операции является демилитаризация Украины и помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские власти запретили въезд в страну для 31 деятеля культуры из Украины до 2072 года. В список попали актеры, журналисты, видеоблогеры и музыканты. Полный перечень появился в распоряжении «Известий». Согласно информации издания, в список вошли музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, исполнитель Иван Дорн, певица Светлана Лобода и экс-солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева. Под ограничения также попали артист Дмитрий Монатик, солист группы «Валентин Стрыкало» Юрий Каплан и Андрей Данилко (известный под псевдонимом Верка Сердючка). Помимо этого, в список занесен видеоблогер Ян Гордиенко, ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, экс-ведущие «Орла и решки» Андрей Бедняков и Николай Серга. Въезд в страну запрещен и для актрисы Милы Савицкой, сыгравшей одну из главных ролей в фильме «Последний Богатырь». Ранее запрет на въезд в РФ в течение 50 лет коснулся украинского телеведущего и тревел-блогера Антона Птушкина, сообщали в СМИ. Такие ограничительные меры связаны с антироссийскими высказываниями украинских медийных лиц по поводу спецоперации РФ на Украине. Россия начала специальную операцию по освобождению территорий Донбасса 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основными целями операции является демилитаризация Украины и помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик.