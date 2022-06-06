В Тюмени беженцы из ЛДНР получили от властей миллионы рублей

07 июня 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

«Подъемные» 10 тысяч рублей положены приезжающим в Россию беженцам Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Беженцы, самостоятельно приехавшие в Тюменскую область из ЛДНР и Украины, получили от властей более 3,2 млн рублей «подъемных» денег. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона. Средства выделяет федеральный бюджет. «По состоянию на 7 июня в органы социальной защиты обратилось 630 граждан из ЛДНР и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область. За федеральной материальной помощью в размере 10 тысяч рублей обратились 463 человека, получил ее уже 321 человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента. Таким образом, из федерального бюджета беженцам, обосновавшимся в Тюменской области, перечислили уже более 3,2 млн рублей. Оказывают приезжающим и другую помощь. Так, 111 человек, включая 37 детей, размещены во временных пунктах проживания, которые обустроены в гостиницах «Колос», «Вояж» и «Березка». Беженцы начали прибывать в РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. В Тюменской области приезжающие могут централизованно узнать о всех полагающихся им мерах поддержки, позвонив по номеру 122. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Беженцы, самостоятельно приехавшие в Тюменскую область из ЛДНР и Украины, получили от властей более 3,2 млн рублей «подъемных» денег. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона. Средства выделяет федеральный бюджет. «По состоянию на 7 июня в органы социальной защиты обратилось 630 граждан из ЛДНР и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область. За федеральной материальной помощью в размере 10 тысяч рублей обратились 463 человека, получил ее уже 321 человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента. Таким образом, из федерального бюджета беженцам, обосновавшимся в Тюменской области, перечислили уже более 3,2 млн рублей. Оказывают приезжающим и другую помощь. Так, 111 человек, включая 37 детей, размещены во временных пунктах проживания, которые обустроены в гостиницах «Колос», «Вояж» и «Березка». Беженцы начали прибывать в РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. В Тюменской области приезжающие могут централизованно узнать о всех полагающихся им мерах поддержки, позвонив по номеру 122.