За пропаганду ЛГБТ-отношений в России хотят штрафовать на 10 млн

За пропаганду ЛГБТ-отношений иностранцам грозит выдворение из страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Законодательное собрание Севастополя внесло на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, который вводит штраф за пропаганду нетрадиционных отношений в размере до 10 миллионов рублей. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Авторы законопроекта уточняют, что документ не предполагает запрета на нетрадиционные сексуальные отношения.

«Указанная норма закрепляет положение о том, что противоправным и административно-наказуемым может признаваться только умышленное совершение лицом соответствующих публичных действий, непосредственно направленных на распространение информации, популяризирующей или навязывающей нетрадиционные сексуальные отношения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ вносит поправки в статью 6.37 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений»).

Под пропагандой авторы документа понимают «активные публичные действия», которые побуждают лиц к совершению чего-либо. При этом они указывают, что законопроект не запрещает распространять информацию нейтрального содержания и проводить публичные дебаты о социальном статусе сексуальных меньшинств.

В случае принятия законопроекта гражданам, пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения, грозит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания возрастает до 100-500 тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить от одного до пяти миллионов рублей.

Если пропаганда направлена на несовершеннолетних, то граждан будут штрафовать на 50-100 тысяч рублей. Должностные лица будут обязаны выплатить до 500 тысяч рублей. Юридическим лицам за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних грозит штраф до 10 миллионов рублей. Иностранных граждан могут не только оштрафовать, но и выдворить из страны.

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