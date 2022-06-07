Антонов предупредил США о последствиях поставок оружия на Украину

08 июня 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Россия ответит США на поставки дальнобойных ракет Украине, считает Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки, если Соединенные Штаты Америки решат поставлять Украине дальнобойные ракеты. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов. «Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — заявил Антонов в эфире Первого канала. Посол уверен в том, что российская сторона незамедлительно примет решение, направленное на предотвращение возможных угроз для РФ. О том, что администрация президента США Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня, стало известно в мае этого года. Однако некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились тем, что передачу Киеву РСЗО может привести к эскалации конфликта с Россией. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Российская армия занимается освобождением Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. Российские военные стараются исключить напрасные жертвы среди населения, а также направляют мирным жителям гуманитарную помощь. В свою очередь, страны Запада и США активно помогают Украине вооружением. На стороне Киева воюют также иностранные наемники. ВСУ с помощью РСЗО обстреливали школы в Горловке, детские сады и жилые районы Харькова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки, если Соединенные Штаты Америки решат поставлять Украине дальнобойные ракеты. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов. «Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — заявил Антонов в эфире Первого канала. Посол уверен в том, что российская сторона незамедлительно примет решение, направленное на предотвращение возможных угроз для РФ. О том, что администрация президента США Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня, стало известно в мае этого года. Однако некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились тем, что передачу Киеву РСЗО может привести к эскалации конфликта с Россией. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Российская армия занимается освобождением Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. Российские военные стараются исключить напрасные жертвы среди населения, а также направляют мирным жителям гуманитарную помощь. В свою очередь, страны Запада и США активно помогают Украине вооружением. На стороне Киева воюют также иностранные наемники. ВСУ с помощью РСЗО обстреливали школы в Горловке, детские сады и жилые районы Харькова.