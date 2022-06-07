Антонов предупредил США о последствиях поставок оружия на Украину

Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки, если Соединенные Штаты Америки решат поставлять Украине дальнобойные ракеты. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — заявил Антонов в эфире Первого канала. Посол уверен в том, что российская сторона незамедлительно примет решение, направленное на предотвращение возможных угроз для РФ.
О том, что администрация президента США Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня, стало известно в мае этого года. Однако некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились тем, что передачу Киеву РСЗО может привести к эскалации конфликта с Россией.
Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Российская армия занимается освобождением Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. Российские военные стараются исключить напрасные жертвы среди населения, а также направляют мирным жителям гуманитарную помощь. В свою очередь, страны Запада и США активно помогают Украине вооружением. На стороне Киева воюют также иностранные наемники. ВСУ с помощью РСЗО обстреливали школы в Горловке, детские сады и жилые районы Харькова.
Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки, если Соединенные Штаты Америки решат поставлять Украине дальнобойные ракеты. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов. «Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — заявил Антонов в эфире Первого канала. Посол уверен в том, что российская сторона незамедлительно примет решение, направленное на предотвращение возможных угроз для РФ. О том, что администрация президента США Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня, стало известно в мае этого года. Однако некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились тем, что передачу Киеву РСЗО может привести к эскалации конфликта с Россией. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Российская армия занимается освобождением Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. Российские военные стараются исключить напрасные жертвы среди населения, а также направляют мирным жителям гуманитарную помощь. В свою очередь, страны Запада и США активно помогают Украине вооружением. На стороне Киева воюют также иностранные наемники. ВСУ с помощью РСЗО обстреливали школы в Горловке, детские сады и жилые районы Харькова.