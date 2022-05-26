Участники общественного движения «Народный фронт» (ОНФ) начали сбор средств для поддержки силовиков Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Мы собрались таким составом, чтобы обсудить, как нам консолидировать усилия и увеличить объем помощи ребятам на передовой, Народной милиции ЛНР, вооруженным силам Донецкой республики. Им очень часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квардрокоптеры и многое другое», — заявил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, сообщается на сайте ОНФ.
К обсуждению привлекли военных корреспондентов, работающих на передовой, а также блогеров, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи. «Народный фронт» упростит логистику, поставки и поиск ресурсов, отметил Кузнецов. По словам блогера и военного эксперта Бориса Рожина, нужны значительные объемы поставок, а также налаживание новых производств некоторой продукции в РФ. Пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса работают во всех регионах, отметила руководитель блока «Помощь жителям ЛНР и ДНР» волонтерского штаба #МыВместе, руководитель управления регионального развития Ассоциации волонтерских центров Анастасия Маклюк. «Это действительно востребованная история готовности помогать не только продуктами питания, одеждой, медикаментами, но и помогать военнослужащим», — отметила она. К участию присоединились спортсмены и артисты, амбассадором проекта будет народный артист России Дмитрий Певцов.
Замкомандующего Народной милиции ЛНР, полковник Виктор Лобач поблагодарил ОНФ за помощь. «Хочу выразить огромную благодарность ОНФ за оказание содействия. Не только в поставке продовольствия, оказании содействия в развитии и поднятии инфраструктуры, помощи мирному населению, а также в оказании всяческого содействия Народной милиции», — отметил Лобач.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Россия помогает Донбассу, а также занимается демилитаризацией и денацификацией Украины, отмечал он. Уже освобождена значительная часть ЛНР и ДНР. По словам Путина, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре.
«Народный фронт»
«Народный фронт»
«Народный фронт»
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Участники общественного движения «Народный фронт» (ОНФ) начали сбор средств для поддержки силовиков Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «Мы собрались таким составом, чтобы обсудить, как нам консолидировать усилия и увеличить объем помощи ребятам на передовой, Народной милиции ЛНР, вооруженным силам Донецкой республики. Им очень часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квардрокоптеры и многое другое», — заявил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, сообщается на сайте ОНФ. К обсуждению привлекли военных корреспондентов, работающих на передовой, а также блогеров, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи. «Народный фронт» упростит логистику, поставки и поиск ресурсов, отметил Кузнецов. По словам блогера и военного эксперта Бориса Рожина, нужны значительные объемы поставок, а также налаживание новых производств некоторой продукции в РФ. Пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса работают во всех регионах, отметила руководитель блока «Помощь жителям ЛНР и ДНР» волонтерского штаба #МыВместе, руководитель управления регионального развития Ассоциации волонтерских центров Анастасия Маклюк. «Это действительно востребованная история готовности помогать не только продуктами питания, одеждой, медикаментами, но и помогать военнослужащим», — отметила она. К участию присоединились спортсмены и артисты, амбассадором проекта будет народный артист России Дмитрий Певцов. Замкомандующего Народной милиции ЛНР, полковник Виктор Лобач поблагодарил ОНФ за помощь. «Хочу выразить огромную благодарность ОНФ за оказание содействия. Не только в поставке продовольствия, оказании содействия в развитии и поднятии инфраструктуры, помощи мирному населению, а также в оказании всяческого содействия Народной милиции», — отметил Лобач. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Россия помогает Донбассу, а также занимается демилитаризацией и денацификацией Украины, отмечал он. Уже освобождена значительная часть ЛНР и ДНР. По словам Путина, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре.