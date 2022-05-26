«Народный фронт» начал масштабный сбор средств военным Донбасса. Фото

26 мая 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

«Народный фронт» поможет военным Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники общественного движения «Народный фронт» (ОНФ) начали сбор средств для поддержки силовиков Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «Мы собрались таким составом, чтобы обсудить, как нам консолидировать усилия и увеличить объем помощи ребятам на передовой, Народной милиции ЛНР, вооруженным силам Донецкой республики. Им очень часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квардрокоптеры и многое другое», — заявил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, сообщается на сайте ОНФ. К обсуждению привлекли военных корреспондентов, работающих на передовой, а также блогеров, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи. «Народный фронт» упростит логистику, поставки и поиск ресурсов, отметил Кузнецов. По словам блогера и военного эксперта Бориса Рожина, нужны значительные объемы поставок, а также налаживание новых производств некоторой продукции в РФ. Пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса работают во всех регионах, отметила руководитель блока «Помощь жителям ЛНР и ДНР» волонтерского штаба #МыВместе, руководитель управления регионального развития Ассоциации волонтерских центров Анастасия Маклюк. «Это действительно востребованная история готовности помогать не только продуктами питания, одеждой, медикаментами, но и помогать военнослужащим», — отметила она. К участию присоединились спортсмены и артисты, амбассадором проекта будет народный артист России Дмитрий Певцов. Замкомандующего Народной милиции ЛНР, полковник Виктор Лобач поблагодарил ОНФ за помощь. «Хочу выразить огромную благодарность ОНФ за оказание содействия. Не только в поставке продовольствия, оказании содействия в развитии и поднятии инфраструктуры, помощи мирному населению, а также в оказании всяческого содействия Народной милиции», — отметил Лобач. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Россия помогает Донбассу, а также занимается демилитаризацией и денацификацией Украины, отмечал он. Уже освобождена значительная часть ЛНР и ДНР. По словам Путина, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре. «Народный фронт» «Народный фронт» «Народный фронт»

Участники общественного движения «Народный фронт» (ОНФ) начали сбор средств для поддержки силовиков Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «Мы собрались таким составом, чтобы обсудить, как нам консолидировать усилия и увеличить объем помощи ребятам на передовой, Народной милиции ЛНР, вооруженным силам Донецкой республики. Им очень часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квардрокоптеры и многое другое», — заявил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, сообщается на сайте ОНФ. К обсуждению привлекли военных корреспондентов, работающих на передовой, а также блогеров, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи. «Народный фронт» упростит логистику, поставки и поиск ресурсов, отметил Кузнецов. По словам блогера и военного эксперта Бориса Рожина, нужны значительные объемы поставок, а также налаживание новых производств некоторой продукции в РФ. Пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса работают во всех регионах, отметила руководитель блока «Помощь жителям ЛНР и ДНР» волонтерского штаба #МыВместе, руководитель управления регионального развития Ассоциации волонтерских центров Анастасия Маклюк. «Это действительно востребованная история готовности помогать не только продуктами питания, одеждой, медикаментами, но и помогать военнослужащим», — отметила она. К участию присоединились спортсмены и артисты, амбассадором проекта будет народный артист России Дмитрий Певцов. Замкомандующего Народной милиции ЛНР, полковник Виктор Лобач поблагодарил ОНФ за помощь. «Хочу выразить огромную благодарность ОНФ за оказание содействия. Не только в поставке продовольствия, оказании содействия в развитии и поднятии инфраструктуры, помощи мирному населению, а также в оказании всяческого содействия Народной милиции», — отметил Лобач. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Россия помогает Донбассу, а также занимается демилитаризацией и денацификацией Украины, отмечал он. Уже освобождена значительная часть ЛНР и ДНР. По словам Путина, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре.